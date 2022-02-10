Россиянам предсказали подорожание туров по России из-за новой инициативы

Цены на туры внутри страны могут подорожать на 20%, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают «Известия». Так эксперт оценил последствия нового законопроекта, который, в частности, предлагает увеличить страховку для «входа» на рынок туроператоров с 500 тысяч рублей до 25 млн рублей.

Для внутреннего туризма это абсолютно неподъёмное требование, которое невозможно исполнить. Никто не застрахует туроператора на эту сумму, — сказал Барзыкин.

Он добавил, что данная мера приведёт к оттоку с рынка туроператоров по внутреннему туризму, что, в свою очередь, снизит уровень конкуренции. По мнению Барзыкина, бизнес будет укрупняться, что приведёт к росту цен для конечного потребителя до 20%.

Как заявил глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов, размер финобеспечения в 25 млн рублей может вызвать переход туроператоров в «серую» зону.

Новый проект закона о туризме обсуждали на правительственном портале с 29 декабря 2021 года по 2 февраля 2022. Разработанный Ростуризмом документ получил 283 отрицательных отзыва и лишь восемь положительных.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристическая отрасль России восстановилась на 87% от допандемийного уровня. Он привёл данные Минтранса, согласно которым в 2021 году внутренние перелёты совершили 89 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в 2019 году.