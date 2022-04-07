Член правительства допустил колоссальный рост коррупции в России

На фоне западных санкций в России возможен колоссальный рост коррупции, при этом ужесточение наказания за подобные преступления не будет способствовать снижению их количества. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский на Ясинской конференции НИУ ВШЭ, его слова приводит РБК. Он считает, что международные ограничения и последующее усиление роли государства неизменно повлекут за собой и развитие новых коррупционных схем.

С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причём в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции, — предупредил Барщевский.

Что касается профилактики таких преступлений, то, по его мнению, ужесточение наказания не станет эффективной мерой. В качестве примера Барщевский привёл опыт Китая, отметив, что даже публичные казни не приводят к снижению уровня коррупции в стране. Он добавил, что сокращению коррупционных преступлений могут способствовать развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Ранее замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что расследование блогеров или СМИ о коррупции может стать поводом для возбуждения уголовного дела на основании их работы. Он заверил, что лично готов помочь в расследовании, если получит официальное обращение.

В середине февраля Госдума приняла закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов. Такая мера будет использоваться в тех случаях, если сумма поступлений на счёт превышает официальный доход госслужащего за последние три года, а законность получения средств подтвердить невозможно.