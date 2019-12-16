https://static.news.ru/photo/360e8268-200b-11ea-9687-fa163e074e61_660.jpg

Фитнес-клуб «Магис-спорт» в Барнауле опубликовал рекламное изображение, на котором девушка вылезает из костюма свиньи. На картинке написано «Оставь всё лишнее в старом году».

Журналистка Анастасия Красильникова в своём Telegram-канале высказала возмущение таким подходом организации. Она назвала рекламу позором для авторов и оскорблением для клиентов.

Мы вас поняли правильно: вы считаете нехудых женщин свиньями. Мне не очень понятно, на что рассчитывает фитнес-клуб, транслируя такой посыл, — подчеркнула она.

По данным «МК-Барнаул», этот фитнес-клуб уже несколько раз выпускал провокационную рекламу. В последний раз это произошло в 2018 году, когда представители организации сопроводили изображение полной женщины призывом исправлять статистику по ожирению в Алтайском крае.

Ранее NEWS.ru писал, что бренд Victoria's Secret, специализирующийся на продаже нижнего белья, отменил ежегодный показ на фоне снижающихся ТВ-рейтингов и возрастающей критики мероприятия.