Фитнес-клуб «Магис-спорт» в Барнауле опубликовал рекламное изображение, на котором девушка вылезает из костюма свиньи. На картинке написано «Оставь всё лишнее в старом году».
Журналистка Анастасия Красильникова в своём Telegram-канале
Мы вас поняли правильно: вы считаете нехудых женщин свиньями. Мне не очень понятно, на что рассчитывает фитнес-клуб, транслируя такой посыл, — подчеркнула она.
По данным «МК-Барнаул», этот фитнес-клуб уже несколько раз
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