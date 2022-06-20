Бариста ответил на вопрос о вреде холодного кофе Бариста Стрельников: холодный кофе не вредит здоровью сильнее обычного

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Способ приготовления кофе никак не влияет на вред этого продукта для здоровья, однако от этого зависит содержание кофеина в напитке, рассказал бариста Николай Стрельников. Он отметил, что сейчас среди россиян популярен кофе, заваренный методом «Колд брю», пишет «ФедералПресс».

Метод приготовления кофе может повлиять на уровень содержания кофеина. Например, сейчас популярен способ «Колд брю», при котором кофе заваривается в холодной воде, — пояснил Стрельников.

Он подчеркнул, что холодный кофе не является более вредным, чем обычный. При этом особый способ приготовления делает напиток «мягче», но не снижает уровень кофеина. Вместе с этим Стрельников предупредил, что пить слишком много кофе не стоит.

Ранее стало известно, что кофеин стимулирует центральную нервную систему и может вызвать небольшое физическое привыкание, однако зависимость от кофе проходит спустя несколько дней после того, как человек перестал его употреблять. Побочные эффекты в виде головной боли, усталости и тревожности пройдут через несколько суток.