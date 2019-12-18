https://static.news.ru/photo/3ba7416e-226e-11ea-8ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инвестфонд Baring Vostok подтвердил задержание бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова.

Цакунов проходит по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. В фонде считают его задержание «необоснованным» и не сомневаются в его невиновности и исключительной порядочности.

Александр Цакунов — профессионал с безупречной репутацией, который долгое время работал в «Восточном» и сыграл большую роль в укреплении банка, — сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Некоторое время назад стало известно, что дома у Цакунова прошёл обыск, а его самого допросили в качестве свидетеля.

Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении у банка «Восточный». Главным обвиняемым является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.