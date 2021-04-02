«Лежит как барин»: Бутина оценила жизнь Навального в колонии

https://static.news.ru/photo/6219f0f2-93b6-11eb-93fa-96000091f725_660.jpg Мария Бутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка телеканала RT Мария Бутина, отсидевшая часть назначенного срока в США по обвинению в работе иностранным агентом, посетила ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание осуждённый на 2,5 года Алексей Навальный. В ходе визита она оценила состояние оппозиционера, поговорила с его сокамерниками, а также сделала выводы о жизни в российском исправительном учреждении.

По словам Бутиной, Навальный увидел её в отряде и сразу принялся оскорблять. Что именно говорил заключённый и чем была вызвана такая реакция, неизвестно. Далее журналистка рассказала, что оппозиционер, который неоднократно заявлял о тяжёлых проблемах со здоровьем и о недопуске до него доктора, ходит «вполне обычно». Кроме того, сам Навальный, по словам бывшей американской заключённой, заявил, что препарат «Диклофенак» ему не нужен.

Также осуждённый не показался Бутиной похожим на человека, которому не дают спать. Об этом журналистка, по собственному признанию, может судить из своего опыта в тюрьме в США. Другие «сидельцы» рассказали сотруднице RT, что побудки по ночам — это обычный обход.

С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что недовольны поведением Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает». Я даже задала ему вопрос — понимает ли он разницу между тюрьмой и санаторием? — написала Бутина в своём Telegram-канале.

В довершении она подчеркнула, что колония показалась ей «практически образцовой», и пожелала Навальному «быть мужиком», то есть отсидеть за совершённые правонарушения.

Оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный потерял за время заключения восемь килограммов веса. Об этом сообщается в его соцсетях.

Ранее Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача. Он в своём Instagram-аккаунте жаловался на больную ногу. Теперь — на потерю веса. О том, что оппозиционер похудел ещё до голодовки, стало известно после взвешивания.