«Барьеры жизни»: Костомаров опубликовал новое видео с тренировки Фигурист Костомаров опубликовал видео тренировки со степ-платформами и гантелями

Фото: Соцсети

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) новое видео с тренировки из спортзала. На кадрах видно, как спортсмен занимается с гантелями в протезах на ногах, шагая по степ-платформам.

Барьеры жизни, — подписал видео фигурист.

Костомаров ранее опубликовал видео из спортзала, на котором он тренирует приводящие мышцы с протезами на ногах. Сам фигурист шутит, что занимается, как женщина после родов, и отмечает, что упражнения даются непросто.

До этого Костомарова заметили на прогулке с женой Оксаной Домниной. На опубликованном в интернете видео пара направляется по двору к подъезду дома. Жена открывает дверь, а фигурист уверенно без посторонней помощи поднимается по лестнице.

6 июля олимпийского чемпиона выписали из больницы. Спортсмен провел в медицинском учреждении 175 дней. Костомаров попал в больницу 10 января с подозрением на пневмонию. По словам его коллег, это произошло из-за того, что спортсмен запустил болезнь и продолжал выходить на лед. Его состояние было очень тяжелым, началось заражение крови, поэтому врачи решили ампутировать ему ноги, чтобы спасти жизнь. Однако некроз прогрессировал, и медикам пришлось ампутировать спортсмену кисти рук.