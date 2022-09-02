Барецкого задержали у посольства США Шоумена Барецкого задержали за призывы у посольства США забрать тело Горбачева

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Стас Барецкий

Шоумена Стаса Барецкого задержала полиция у посольства США в Москве,передает Telegram-канал Daily Storm. Он принес венок к стенам ведомства и призвал похоронить Михаила Горбачева в Штатах или Германии.

Горбачева нужно хоронить в Америке, потому что он сделал для американцев свободу [в России]. Я, как президент «Союза профессиональных ритуальных агентов», отказываюсь хоронить Горбачева на Новодевичьем кладбище, — высказался Барецкий.

Бaрецкий связывает нынешний конфликт НАТО с политикой Горбачева, который не только рaзрушил Берлинскую стену, но и спешно начал вывод группы советских войск из Гeрмании.

В прошлом году Барецкий предлагал создать кладбище для звёзд российского шоу-бизнеса. По его словам, специальный погост для знаменитостей могут оборудовать танцполом, где зазвучит «жизнеутверждающая эстрадная музыка».