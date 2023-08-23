Барецкого лишили прав за оставление места ДТП Шоумена Барецкого лишили водительских прав на год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Суд не стал арестовывать шоумена Стаса Барецкого за участие в ДТП, сообщает 78.ru. Артиста на год лишили водительских прав.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Барецкий сбивает шлагбаум. Дело о мелком хулиганстве было переквалифицировано, и артисту вынесли приговор по статье за оставление места ДТП.

Инопланетяне меня ослепили, когда я ехал, я не увидел шлагбаум, — заявил в свое оправдание Барецкий.

Ранее сообщалось, что шоумен сбил шлагбаум на платной автодороге после того, как его не устроила стоимость проезда в размере 600 рублей за два километра пути. Барецкий заявил, что для него такая сумма оказалась слишком высокой, поэтому он решил проехать бесплатно.

Шоумен тогда добавил, что машину, на которой он совершил правонарушение, объявили в розыск, а его самого могут осудить.

Ранее Барецкий пообещал создать российский аналог Евровидения «Руссовидение». Шоумен отметил, что хочет привлечь к организации мероприятия певца Филиппа Киркорова, так как у него есть большой опыт работы на иностранных конкурсах. По его словам, местом проведения мероприятия может стать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь.