Барецкий рассказал, как живут бандиты в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ea9fcde6-947b-11eb-a387-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Nikolaev/Global Look Press

Криминальная история Московской области (Мытищи, Подольск, Люберцы) всё ещё не завершилась. Там по-прежнему живут бандиты, которые только прикрываются легальным бизнесом. Об этом в разговоре с журналистами сообщил шоумен Стас Барецкий.

По его словам, криминальные авторитеты 1990-х годов хранили все свои тайники в Подмосковье, чтобы, если что, «работали в столице». Так что бандитская история нескольких регионов области продолжается. То же самое, сказал Барецкий, происходит и под Санкт-Петербургом. Он уверил, что в настоящий момент две самые криминальные области РФ — это Московская и Ленинградская.

Вокруг больших городов сегодня сформированы анклавы преступников, которые для прикрытия ведут легальный бизнес, но на деле продолжают заниматься криминалом, — цитирует шоумена радиостанция «Говорит Москва».

Прежде Барецкий, часто обращающийся к бандитской теме, рассказывал, что был знаком в Владимиром Бардановым, мытищинским стрелком, чей дом пришлось брать штурмом. Певец назвал его «серьёзным мужчиной из 90-х», которому было «нечего терять».

Как передавал NEWS.ru, Стас Барецкиий заявил, что в могиле певицы Жанны Фриске давно нет её тела. Об этом ему рассказал друг с кладбища в Балашихе, где покоится артистка.