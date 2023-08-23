Барецкий продолжает настаивать на создании кладбища для российских звезд Барецкий собирается построить крематорий для звезд в замке Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий по-прежнему хочет открыть кладбище для российских звезд у купленного им замка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Кроме того, в беседе с корреспондентом NEWS.ru он изложил свой план организовать в том же здании цех по производству тушенки.

Я купил замок Пугачевой, мы там сейчас делаем крематорий. Может у замка сделаем еще кладбище для российский звезд. Также планирую там же выпускать тушенку, она будет называться «Поросенок Стасик». Как получим авторские права на бренд, будем прямо в крематории делать тушёнку хорошую, — заявил шоумен.

По мнению Барецкого, тушенка на рынке сейчас очень дорогая, а он сделает ее доступной для народа. При этом часть продукции отправит в зону СВО.