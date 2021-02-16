Барецкий предложил создать кладбище для звёзд шоу-бизнеса

https://static.news.ru/photo/d93329f6-7057-11eb-b24d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для звёзд российского шоу-бизнеса нужно создать специальное кладбище. С такой инициативой выступил шоумен Стас Барецкий.

Он намерен внести в Госдуму предложение о создании специального кладбища для звёзд российского шоу-бизнеса по аналогии с Федеральным военным мемориальных кладбищем, расположенном в Мытищах.

Если государство в сложное для страны время не имеет возможности поддержать шоу-бизнес в пандемию, то пусть хотя бы достойно похоронит его, — сообщил PR-директор Барецкого Вадим Горжанкин.

Он добавил, что своё кладбище для звёзд шоу-бизнеса необходимо для предотвращения вандализма, а также сомнительных ритуалов, от которых страдают в первую очередь могилы медийных персон. Барецкий также предложил оставить на кладбище место под танцплощадку, чтобы провожать артистов с музыкой в прямом смысле.

Также Горжанкин заявил, что многие звезды шоу-бизнеса, с которыми он плотно взаимодействует в качестве PR-директора, активно поддержали данную инициативу.

Москва и Санкт-Петербург остро нуждаются в таких погостах, где места для захоронения артистов в сложные времена будут обеспечены, — сказал Барецкий.

Как писал NEWS.ru, могила актёра Дмитрия Марьянова на Химкинском кладбище стала привлекать бомжей и алкоголиков, которые любят сидеть возле памятника и выпивать. На это указывают пластиковая бутылка, бокал и пирожки, обнаруженные возле захоронения. К памятнику также протоптана тропинка.

Охранники подтвердили, что на могилу периодически наведываются алкоголики и бомжи. В хорошую погоду они могут устраивать посиделки часами. За ними приходится убирать, но ведут себя они не буйно.