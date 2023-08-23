Барецкий обвинил НЛО в ночном инциденте с питерским шлагбаумом Певец Барецкий: меня ослепили инопланетяне, поэтому произошло ДТП

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий, которого лишили на год водительских прав, заявил NEWS.ru, что в ДТП виноваты инопланетяне. По его словам, НЛО ослепил его, и он сбил шлагбаум платной дороги.

Я ехал ночью, в какой-то момент надо мной пролетала летающая тарелка, и меня ослепили инопланетяне, поэтому произошло ДТП. На суде я это и заявил, это правда. Меня, кстати, инопланетяне не в первый раз подставляют. Но взамен они мне пообещали, что дадут одну летающую тарелку, на которой я буду летать, пока мне не вернут права, — сообщил Барецкий.

Шоумен также удивился тому, что судья ему не поверила и назвала его версию происшествия бредятиной. Барецкий пообещал судиться за свои права и призвать инопланетян свидетелями на процесс.

Я буду подавать в суд, потому что непонятно, за что в итоге меня на год лишили прав, какой-то шлагбаум платный, непонятно, что там за коммерческая организация была вообще. Постараюсь, чтобы инопланетяне выступили свидетелями, если они согласятся, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что шоумен сбил шлагбаум на платной автодороге после того, как его не устроила стоимость проезда в размере 600 рублей за два километра пути. Барецкий заявил, что для него такая сумма оказалась слишком высокой, поэтому он решил проехать бесплатно.