Барецкий заявил, что Шнуров эмигрировал в Швейцарию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил эмигрировать в Швейцарию, рассказал экс-солист коллектива Стас Барецкий. В интервью изданию «КП-Петербург» он подтвердил, что у Шнурова были планы эмигрировать, и отметил, что коллектив продолжит свое существование.

Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. «Ленинград» ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями. Но я сейчас и сам песни пишу, так что мы заменим группу «Ленинград», как бы громко это ни звучало, — рассказал бывший солист группы Стас Барецкий.

Певица Ксения Руденко, которая выступает под псевдонимом Зоя, отметила, что она не знает, где сейчас находится Сергей Шнуров. По ее словам, ей известно не больше, чем многочисленным поклонникам группы.

Ранее певица Алиса Вокс раскрыла свой заработок во время выступлений в группе Сергея Шнурова «Ленинград». По словам бывшей солистки коллектива, она получала меньше 1% от гонорара группы. Артистка отметила, что после ухода из «Ленинграда» и начала сольной карьеры она стала «коммерчески более успешной, чем раньше».