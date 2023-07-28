«Барбикор прорвался в Совфед»: в Сети оценили розовый наряд Матвиенко Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась в Госдуме в розовом жакете

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась в розовом жакете, сообщает Telegram-канал «Антиглянец». На фотографии, опубликованной в канале, видно, что ее одежда украшена множеством блестящих пайеток.

На канале наряд Матвиенко охарактеризовали словами «барбикор прорвался в Совфед». Кроме того, она дополнила свой образ макияжем с акцентом на губы, нанеся на них помаду в тон.

21 июля на широкие экраны вышел фильм Греты Гервиг «Барби». Буквально за первые выходные после премьеры в США он собрал рекордные $155 млн. Главные роли в картине, Барби и Кена сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. 33-летняя актриса перевоплотилась в популярную куклу, которую по сюжету выгнали из Барбиленда, и ей приходится привыкать жить среди людей.

Исполнителям главных ролей пришлось поменять прически на светлые волосы как у игрушек компании Mattel. Одежда их героев розового, голубого цвета или оттенков из пастельной гаммы. Все события фильма происходят в роскошном доме Барби в Малибу, который построили специально для съемок. По словам Гослинга, который перевоплотился на экране в нехарактерный для себя образ, «жизнь Кена гораздо тяжелее жизни бывшего агента ЦРУ», так как у него «нет ни денег, ни работы, ни машины». В Барбиленде был матриархат, а в реальном мире у бойфренда Барби становится больше возможностей перестать жить в ее тени.