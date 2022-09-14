Барбер раскрыл секреты густой бороды Барбер Зархунов: чтобы отрастить густую бороду, нужно много терпения

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Главным фактором, влияющим на густоту бороды, является генетика, однако существуют специальные средства на основе миноксидила, которые стимулируют рост новых волос в спящих фолликулах и помогут отрастить красивую бороду, сообщил «Москве 24» топ-барбер Азамат Зархунов. По словам специалиста, подобные средства не дают быстрого результата, только после длительного и регулярного применения можно будет увидеть эффект, поэтому стоит запастись терпением.

Такие средства усиливают кровообращение, улучшают питание волосяных луковиц, благодаря этому замедляется выпадение волосков и ускоряется рост новых, но у многих мужчин чаще всего не хватает терпения дождаться видимых результатов, и они бросают использование таких средств, — подчеркнул мастер.

Зархунов также порекомендовал поправлять бороду триммером с насадками примерно каждые 10–14 дней, чтобы борода смотрелась густо и аккуратно. Барбер заверил, что удаление волос на лице бритвой не влияет на их густоту и жесткость, так как та часть волоса, которая выступает из эпидермиса, уже не является живой клеткой, поэтому манипуляции с этой частью волоса никак не могут повлиять на количество волосков, которые будут образованы внутри кожи.

Также он отметил, что существуют препараты, которые предназначены для применения внутрь и влияют на гормональный фон, но перед их применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее стало известно, что британец сменил имя в паспорте, чтобы получить пожизненный бесплатный уход за бородой в магазине MoBro. Ранее производитель продукции по уходу за бородой MoBro предложил клиентам выбрать 20 лучших бород в истории. Победителем стал Иисус Христос, а на почётном втором месте расположился Рубеус Хагрид из «Гарри Поттера». После голосования бренд-производитель объявил, что тот, кто изменит своё имя в паспорте на Иисуса, будет пожизненно бесплатно получать средства по уходу за бородой.