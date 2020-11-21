Барановская обжалует решение суда, вынесенное в пользу Аршавина

https://static.news.ru/photo/73be2310-2bd7-11eb-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagram.com

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская разочарована решением суда в пользу её экс-супруга, который требовал снизить сумму алиментов на троих детей. Она заявила, что её защита подаст апелляцию.

Аршавин в течение нескольких месяцев пытался добиться такого решения. Он аргументировал это тем, что после завершения карьеры футболиста его доходы значительно упали.

На суде я не присутствовала, это работа моих адвокатов, у меня есть своя. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процессы. Жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми, — цитирует Барановскую StarHit.

Она намерена добиться пересмотра решения. Женщина подчеркнула, что её защита будет бороться до последнего. Её адвокат Тимур Матвеев пояснил, что решением суда размер алиментов снижен до 3/8 от доходов Аршавина. Ранее он перечислял на детей половину заработков.

Как писал NEWS.ru, адвокаты Барановской получили сведения о доходах Аршавина, в том числе и о косвенных заработках, например в рекламе. Получив документы, юристы сделали однозначный вывод — оснований для снижения выплат несовершеннолетним детям у Андрея нет.