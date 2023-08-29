Баранец рассказал, на что в работе ЧВК «Вагнер» повлияет гибель Пригожина Военный обозреватель Баранец: гибель Пригожина не влияет на работу ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина не повлияет на работу ЧВК «Вагнер», в том числе в Африке, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, частная военная компания не покинет континент, так как является самостоятельной коммерческой структурой, «зарабатывающей деньги».

[В Африке очень успешно] будет действовать один из отрядов «Вагнера», как он и действовал до этого. А почему [их должны вывести?] Они — самостоятельная структура, у них юридический адрес за рубежом, Россия к тем вагнеровцам не имеет отношения, это самостоятельная структура, можно сказать, коммерческая, которая работает в Африке. Они там просто зарабатывают деньги, у них своя коммерция, —

Пригожин погиб на борту бизнес-джета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа при перелете из Москвы в Санкт-Петербург. Всего в самолете находилось 10 человек, включая трех членов экипажа, в числе пассажиров также был командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, все погибли.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал гибель Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 24 августа. Президент рассказал, что был знаком с Пригожиным с начала 1990-х, заявив, что предприниматель был «человеком сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные», но вместе с тем являлся «талантливым человеком». Глава государства выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Президент РФ отметил, что ЧВК «Вагнер» внесла весомый вклад в СВО.