Баранец раскрыл, останется ли ЧВК «Вагнер» в Африке после гибели Пригожина Военный обозреватель Баранец: «Вагнер» не покинет Африку после смерти Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил в разговоре с NEWS.ru, что ЧВК «Вагнер» не покинет Африку после гибели бизнесмена Евгения Пригожина. По словам эксперта, в ЧВК уже нашли новых командиров, курирующих деятельность частной военной компании.

[Гибель Пригожина и Уткина] на те отряды — нет, [не повлияет]. Уже нашли [новых командиров]. В частности, один из них выступал с территории Белоруссии, рассказывал, кто они, сколько их, куда они разбрелись, по каким направлениям, кто подписал, кто не подписал, кто в отпуск уехал, кто в Белоруссии, кто в Африке. Они по четырем ручьям растеклись, — считает Баранец.

Собеседник добавил, что ЧВК «Вагнер» — «самостоятельная структура, у них юридический адрес за рубежом, Россия к тем вагнеровцам не имеет отношения».

Это самостоятельная структура, можно сказать, коммерческая, которая работает в Африке. Они там просто зарабатывают деньги, у них своя коммерция, — подытожил Баранец.

Пригожин погиб на борту бизнес-джета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа при перелете из Москвы в Санкт-Петербург. Всего в самолете находилось 10 человек, включая трех членов экипажа, в числе пассажиров также был командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, все погибли.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал гибель Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 24 августа. Президент рассказал, что был знаком с Пригожиным с начала 1990-х, заявив, что предприниматель был «человеком сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные», но вместе с тем являлся «талантливым человеком». Глава государства выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Президент РФ отметил, что ЧВК «Вагнер» внесла весомый вклад в СВО.