Баранец назвал способы усиления безопасности Крымского моста Баранец: Крымский мост нужно защищать спутниковой разведкой и дежурством

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Безопасность Крымского моста необходимо усилить с помощью спутниковой разведки, а также надводного и подводного дежурства, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. По его словам, дополнительной мерой может стать система сигнальных ракет.

Безусловно, надо усилить безопасность. Каждый день какие-то новые элементы в охране моста должны появляться, будь это спутниковая разведка, авиационное наблюдение или дежурство, будь это надводное или подводное дежурство. Если надо, то поставить сети на протяжении 19 км. Нужно ставить системы сигнальных ракет, которые при появлении украинских дронов, начиненных динамитом, должны взрываться и показывать, откуда идет угроза, — уточнил собеседник.

Таким образом Баранец отреагировал на новости о том, что ФРГ может готовить атаку на российский объект. Военный обозреватель «КП» подчеркнул, что защиту Крымского моста нужно надежно обеспечивать вне зависимости от того, планирует ли кто-либо нападение на объект или нет. Баранец также выразил мнение, что абсолютно любую информацию необходимо тщательно проверять, так как «идет информационная война».

Вне зависимости от этих разговоров нам нужно сделать вывод из трагедии 7 октября. У нас есть система защиты, она неплохая. Главной причиной взрыва на Крымском мосту стало отсутствие бдительности у тех, кто нес службу. Они даже не проверили машину с динамитом. Успех украинских диверсантов был построен на лоханутости наших охранников, — сказал Баранец.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, там немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».