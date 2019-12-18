https://static.news.ru/photo/27b0ad38-225c-11ea-a1c2-fa163e074e61_660.jpg Герман Горбунцов (архивное фото) Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Басманный суд Москвы заочно избрал банкиру Герману Горбунцову, который объявлен в международный розыск, меру пресечения в виде ареста.

Бизнесмен будет помещён в СИЗО на два месяца с момента задержания его на территории РФ или экстрадиции в страну.

Горбунцов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. О его аресте ходатайствовало следствие, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что банкир является одним из главных свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте.