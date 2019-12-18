Басманный суд Москвы заочно избрал банкиру Герману Горбунцову, который объявлен в международный розыск, меру пресечения в виде ареста.
Бизнесмен будет помещён в СИЗО на два месяца с момента задержания его на территории РФ или экстрадиции в страну.
Горбунцов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. О его аресте ходатайствовало следствие,
Ранее NEWS.ru писал, что банкир является одним из главных свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте.
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