Банки выступили против доступа силовиков к данным клиентов

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Российские банки высказались против законопроекта о предоставлении силовикам прямого доступа к базам данных их клиентов, сообщает РБК. В Ассоциации банков России (АБР) считают, что документ противоречит нормам действующего законодательства и нарушает конституционные права граждан.

По мнению кредитных организаций, концепция законопроекта не может быть поддержана, — говорится в письме АРБ, направленном в Минцифры.

В послании отмечается, что проект «порождает многочисленные правовые коллизии» с положениями законодательства, устанавливающими режимы охраняемой законом тайны. В частности, требует от банков предоставлять силовикам доступ к персональным данным клиентов без их согласия и решения суда. В том числе и тех граждан, которые не относятся к специальной категории сотрудников спецслужб и не давали согласия на доступ к их охраняемым персональным данным.

Банки также указали на требование «антиотмывочного» законодательства предоставлять Росфинмониторингу данные об операциях клиентов и периодически обновлять информацию о клиентах. С выполнением этого требования могут возникнуть трудности, если спецслужбы будут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках, не уведомляя банки. При этом невыполнение «антиотмывочного» законодательства грозит кредитным организациям приостановлением деятельности.

Ранее сообщалось, что Банк России 21 октября будет передавать данные о переводах со счетов россиян в МВД. Речь идет о тех операциях, которые пытаются провести без согласия клиентов. Данная мера необходима для быстрого расследования попыток мошенничества с денежными переводами.