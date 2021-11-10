Банки в России заставят не обманывать клиентов

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв заявил, что «поведенческая перезагрузка» на финансовом рынке позволит повысить осведомлённость граждан об условиях финансовых продуктов и исключить возможность введения заёмщиков в заблуждение. Речь идёт о честном обслуживании банками своих клиентов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Финансовые организации по-прежнему вводят потребителей в заблуждение относительно приобретаемых продуктов, в итоге граждане неосознанно переплачивают и повышают свою долговую нагрузку, — заявил сенатор.
В качестве решения Журавлёв предлагает принять закон, который расширит полномочия Центробанка на ограничение количества необеспеченных потребкредитов банков. Ещё одним вариантом решения проблемы является ограничение применения плавающей процентной ставки по кредитам.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят продлить экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жильё. Депутаты планируют обсудить инициативу со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству. В случае принятия, сборы продлят на весь 2022 год.