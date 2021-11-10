Банки в России заставят не обманывать клиентов

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Российские стриминговые сервисы начали штрафовать из-за мата и сцен секса в фильмах. Роскомнадзор уже составил протокол об административном нарушении онлайн-кинотеатром Megogo за сцены в фильме «Никто не знает про секс». Об этом сообщает URA.RU.

Регулятор требует, чтобы видеосервис поменял маркировку фильма с 16+ на 18+, а также удалил указанные нарушения. В случае, если штраф будет применён в отношении юридического лица, то сумма составит от...