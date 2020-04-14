Банки в РФ выдали бизнесу порядка 500 млн рублей кредитов на зарплаты

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Беспроцентных кредитов на выдачу зарплат выдают банки российскому бизнесу. На данный момент сумма таких займов превысила 500 млн рублей.

Об этом ТАСС рассказал глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

На сегодня у нас сумма превышает уже 500 млн рублей, — цитирует его агенство.

Браверман добавил, что только за последние два дня было выдано 70 млн рублей. По его мнению, это очень хороший рост. Кроме того, он отметил, что нулевой кредит с погашением не сразу, а равными частями в течение достаточно длительного периода — это абсолютно беспрецедентная мера поддержки.

В России может возрасти количество проблемных кредитов в связи с ограничениями из-за коронавируса, однако ситуацию могут смягчить кредитные каникулы. Такого мнения придерживаются в ЦБ РФ, сообщает NEWS.ru.

Спрогнозировать долю проблемных кредитов сложно. Это будет зависеть от срока ограничительных мер, эффективности мер поддержки и того, насколько быстро предприятия будут восстанавливаться после кризиса.