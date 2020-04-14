Общество

Банки в РФ выдали бизнесу порядка 500 млн рублей кредитов на зарплаты

19:21, 14 апреля 2020

Беспроцентных кредитов на выдачу зарплат выдают банки российскому бизнесу. На данный момент сумма таких займов превысила 500 млн рублей.

Об этом ТАСС рассказал глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

На сегодня у нас сумма превышает уже 500 млн рублей, — цитирует его агенство.

Браверман добавил, что только за последние два дня было выдано 70 млн рублей. По его мнению, это очень хороший рост. Кроме того, он отметил, что нулевой кредит с погашением не сразу, а равными частями в течение достаточно длительного периода — это абсолютно беспрецедентная мера поддержки.

В России может возрасти количество проблемных кредитов в связи с ограничениями из-за коронавируса, однако ситуацию могут смягчить кредитные каникулы. Такого мнения придерживаются в ЦБ РФ, сообщает NEWS.ru.

Спрогнозировать долю проблемных кредитов сложно. Это будет зависеть от срока ограничительных мер, эффективности мер поддержки и того, насколько быстро предприятия будут восстанавливаться после кризиса.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях