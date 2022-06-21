Банки установят отрицательные ставки на валютные вклады РБК: банки получат право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

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Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит российским банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК. Отмечается, что размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Согласно информации издания, новые правила могут быть распространены на уже заключённые договоры.

Статья 29 закона «О банках и банковской деятельности» будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу, — сказано в документе.

В Центробанке поддержали меру и отметили, что решение позволит снизить концентрацию средств в валюте у кредитных организаций.

В России предложили увеличить размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 50%, написали ранее «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что авторами этой инициативы выступили депутаты от ЛДПР. Главным аргументом парламентариев заключается в том, что индексация ЕДВ не соответствует уровню инфляции в стране. Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.