Банки спасли от мошенников почти 1,7 трлн рублей россиян ЦБ: банки предотвратили мошеннические действия почти на 1,7 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники в III квартале (с июля по сентябрь) 2023 года увеличили активность на 23% по сравнению с предыдущими четырьмя кварталами, сообщила пресс-служба Центрального банка России. По информации регулятора, в общей сложности банкам удалось предотвратить хищение почти 1,7 трлн рублей со счетов россиян.

Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей. Активность злоумышленников в июле — сентябре выросла. Им удалось успешно провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала, — уточнили в ЦБ.

Банк России уточнил, что за III квартал блокировке подверглись 141,8 тысячи телефонных номеров, которые применяли для обмана граждан. В регуляторе также предупредили россиян, что самой распространенной схемой мошенников остаются звонки или письма от лица сотрудников ЦБ.

Ранее аналитик информационной безопасности Татьяна Кошелева сообщила, что киберпреступники особенно активизируются в новогодние праздники. Эксперт объяснила, что в этот период люди реже замечают атаки и находятся в ожидании распродаж и скидок, чем могут воспользоваться мошенники.

По словам аналитика, киберпреступники предлагают перейти по сомнительным ссылкам или зарегистрироваться в онлайн-магазине для получения бонусов, создают поддельные сайты магазинов и перехватывают СМС с кодами-паролями. Эксперт напомнила, что в прошлом году кибермошенники распространяли вредоносные ссылки на фишинговые сайты для кражи персональных данных и рассылали в мессенджерах сообщения о розыгрыше новогодних товаров. Кошелева допустила, что в этом году способы обокрасть граждан могут измениться, но суть останется прежней.