Банки обнаружили связанную с QR-пропусками схему мошенничества

https://static.news.ru/photo/eaadabcc-802d-11ea-b369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиентам ВТБ, Сбербанка и Росбанка начали, под видом соцработников, звонить аферисты, чтобы якобы помочь оформить QR-пропуска, необходимые для передвижения по городу во время режима повышенной готовности.

Истинной целью таких звонков является получение личных данных человека для использования в своих целях. ВТБ намерен обратиться в следственные органы с просьбой провести проверку таких звонков. В Росбанке добавили, что помимо звонков с предложением помощи в оформлении пропуска, набирает обороты мошенничество с использованием фишинговых сайтов. На таких ресурсах, якобы, можно узнать о наличии или отсутствии у гражданина штрафов за нарушение режима самоизоляции, введя личные данные, передаёт РБК.

Также появляются мошеннические порталы, на которых якобы можно оформить заявку на получение материальной помощи от правительства России или московской мэрии.

Как писал NEWS.ru ранее, панические настроения и засилье страха перед пандемией коронавируса в новостях активно распаляют у россиян рефлекс с желанием постоянно получать всё новую «сенсационную» информацию о происходящем. Именно эту слабость и эксплуатируют мошенники в последнее время, заявил глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц. Специалисты предупреждают о том, что мошенники мягко и незаметно входят в нашу жизнь.