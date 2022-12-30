Банки назвали самые опасные схемы мошенничества в праздники «Известия»: звонок от «правоохранителей» в праздники является опасной схемой мошенников

Одной из самых опасных схем мошенничества в новогодние праздники является звонок от имени сотрудников правоохранительных органов, сообщают «Известия». В Почта Банке рассказали изданию, что во время разговора злоумышленник может пойти на уловку, предупредив об уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации, но в ходе разговора выманить данные банковской карты.

Другими схемами в праздничные дни в Почта Банке назвали попытку выманить деньги у жертв, используя сообщение о начислении им социальных выплат, компенсаций и пособий. Специалисты по безопасности также допустили, что мошенник может «обрадовать» жертву сообщением о крупном выигрыше.

По мнению экспертов, схемы рассчитаны на то, что в праздники россияне более расслаблены и могут поверить в «новогоднее чудо».

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что мишенью телефонных мошенников может стать любой человек в зависимости от специализации злоумышленников. Однако в наибольшей степени риску подвергаются пожилые люди, молодежь и обеспеченные люди. Особым способом мошенничества юрист назвал вытягивание денег через платные телефонные подписки ценой 20, 50 и более рублей в день.