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Банки наперекор Путину потребовали списывать соцвыплаты россиян

07:27, 18 октября 2021
Банки наперекор Путину потребовали списывать соцвыплаты россиян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российских банкиров не устраивает запрет президента страны Владимира Путина на погашение кредитов из социальных выплат россиян. Представители кредитных организаций предлагают сохранить существующий порядок, но ввести для заёмщиков «период охлаждения», когда в течении двух недель они могут потребовать возврат списанных средств. Об этом пишет «Коммерсант».

В Национальном совете финансового рынка предлагают ввести для всех случаев списания в счёт погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками, — сообщило издание.

При этом эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта всей банковской сфере придётся изменять политику предоставления своих услуг, а также корректировать работу всего программного обеспечения.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности будет увеличена с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля в день. При этом отмечается, что сумма 2572,6 рубля в день также распространяется на листы нетрудоспособности по уходу за детьми.

Известно, что по закону 100-процентрная оплата больничного по уходу за детьми до 8 лет ограничена этой суммой, несмотря на то что в перерасчёте на ежемесячную зарплату сотрудника может получиться больше.

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