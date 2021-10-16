Банки наперекор Путину потребовали списывать соцвыплаты россиян

Российских банкиров не устраивает запрет президента страны Владимира Путина на погашение кредитов из социальных выплат россиян. Представители кредитных организаций предлагают сохранить существующий порядок, но ввести для заёмщиков «период охлаждения», когда в течении двух недель они могут потребовать возврат списанных средств. Об этом пишет «Коммерсант».

В Национальном совете финансового рынка предлагают ввести для всех случаев списания в счёт погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками, — сообщило издание.

При этом эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта всей банковской сфере придётся изменять политику предоставления своих услуг, а также корректировать работу всего программного обеспечения.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности будет увеличена с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля в день. При этом отмечается, что сумма 2572,6 рубля в день также распространяется на листы нетрудоспособности по уходу за детьми.

Известно, что по закону 100-процентрная оплата больничного по уходу за детьми до 8 лет ограничена этой суммой, несмотря на то что в перерасчёте на ежемесячную зарплату сотрудника может получиться больше.