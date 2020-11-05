Банки могут обязать раскрывать причины отказа в ипотечных каникулах

https://static.news.ru/photo/27b3afb2-1f61-11eb-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, обязывающий банки разъяснять заёмщикам причины, по которым им отказано в предоставлении ипотечных каникул. Документ подготовила депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

Основанием для инициативы послужили жалобы заёмщиков, которые считают, что кредитные организации необоснованно отказывают им в каникулах. Кроме того, они недовольны тем, что банки взамен предлагают экономически невыгодные программы реструктуризации кредитов.

Ранее ЦБ РФ в своём письме рекомендовал банкам уведомлять заёмщиков о причинах отказа в ипотечных каникулах. Однако документ игнорируется кредитными организациями, поскольку носит необязательный характер, сообщает «Интерфакс».

По действующему законодательству заёмщик может рассчитывать на предоставление ипотечных каникул на срок до полугода, если попал в трудную жизненную ситуацию. Выплаты по кредиту могут быть приостановлены либо уменьшены.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита. По мнению авторов инициативы, это позволит бороться с завышением ставок недобросовестными кредиторами.