Банки введут новое ограничение для россиян при выдаче займа Банкам запретят опираться на неподтвержденные доходы россиян при выдаче займа

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Банкам и микрофинансовым организациям запретят опираться на доходы россиян, которые они отметили в анкетах, но не подтвердили, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ. По данным регулятора, изменения вступят в силу в 2025 году. До этого времени банки смогут ориентироваться на анкету клиентов при выдаче займов до 50 тысяч рублей.

По мнению регулятора, новые правила помогут избежать ситуаций, когда человек заявляет о миллионных доходах, а в действительности имеет низкую способность выплачивать кредит. Причем доля таких клиентов была весомой, уточнили в ЦБ.

Мера вступит в силу лишь в 2025 году, чтобы кредиторы откалибровать модель оценки платежеспособности граждан. Допускается подключение дополнительных сервисов, которые позволять рассчитать подтвержденный доход заемщиков.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года банки России выдали гражданам 2,36 млн кредитов совокупным объемом 429 млрд рублей. Согласно статистике, объем одобренных займов стал минимальным за последние пять лет. До этого минимальное значение фиксировалось в 2017 году — 319,2 млрд.