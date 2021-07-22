Банкам дадут право допускать россиян к госуслугам

Минцифры подготовило проект постановления правительства о проведении эксперимента по приравниванию идентификации граждан через банки и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Проект данного постановления правительства РФ подготовлен Минцифры для проведения с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по признанию проводимой банками идентификации граждан через свои площадки равнозначной идентификации через ЕСИА, — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что это позволит получать государственные услуги через форму в информационных системах банков, чтобы не проходить повторную авторизацию в ЕСИА. Граждане смогут оформлять страховые и накопительные пенсии, а также оформлять сертификаты на материнский капитал при помощи коммерческих площадок банков.

По мнению Минцифры, внедрение новой системы повысит эффективность дистанционной работы органов государственной власти и их взаимодействия с физическими лицами через различные коммерческие организации.

Ранее стало известно, что россияне смогут дистанционно регистрировать рождение и смерть с 2022 года. Услуга будет доступна на портале госуслуг. Для этого Министерством юстиции была подготовлена нормативно-правовая база.