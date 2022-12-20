Банк России заблокировал рекордное количество номеров мошенников

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество мошеннических номеров, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Всего под блокировку попали более 110 тысяч номеров.

Максимальное количество мошеннических номеров, блокировку которых инициировал Банк России, пришлось на ноябрь — более 110 тысяч номеров. Это максимальное значение за весь период взаимодействия Банка России с операторами связи по вопросу противодействия телефонному мошенничеству — с 2019 года, — заявили в ЦБ.

В общей сложности, преступники за девять месяцев 2022 года похитили у клиентов банков более 10 млрд рублей — это также рекордный показатель.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.

Ранее специалист по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала россиянам, как защититься от уловок телефонных мошенников. Если злоумышленники представляются менеджерами банков и под разными предлогами просят перевести деньги на чужой счет, следует сразу перезвонить на горячую линию своего банка или заблокировать карту в приложении. Для онлайн-покупок эксперт посоветовала завести отдельный счет.