Банк России выпустил монеты в честь героя мультфильмов Антошки

Фото: Пресс-служба ЦБ РФ

Банк России выпустил памятные монеты «Веселая карусель № 1» серии «Российская (советская) мультипликация». Они посвящены герою первых выпусков киноальманаха – Антошке, сообщается на сайте регулятора.

Монеты представлены в трех вариантах: серебряная номиналом три рубля и две – из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, одна из которых имеет цветное покрытие. Тираж серебряной монеты составляет семь тысяч экземпляров, с цветным покрытием – 150 тысяч, без покрытия – 850 тысяч штук.

Антошка изображен на оборотной стороне монет. На ней также имеется рельефная надпись «Веселая карусель № 1». В ЦБ напомнили, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее в ЛДПР предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом основателя партии Владимира Жириновского. В Гознаке заявили, что готовы выполнить такую работу, если от Банка России поступит соответствующий заказ.