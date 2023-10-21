Банк России будет передавать МВД данные о переводах со счетов россиян МВД дадут доступ к информации ЦБ о попытках перевода денег без согласия клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России сообщил, что с 21 октября будет передавать все данные о переводах со счетов россиян в МВД. Речь идет о тех операциях, которые пытаются провести без согласия клиента, что предполагается законом об информационном взаимодействии ЦБ и МВД, вступившим силу с сегодняшнего дня.

В ведомствах заявили, что мера необходима для быстрого расследования попыток мошенничества с денежными переводами. Регулятор отметил, что информацию МВД станет запрашивать лишь после обращения потерпевшего. При этом Банк России готов давать полную информацию по операции, в том числе о получателе денежного перевода. В свою очередь МВД будет предоставлять банкам информацию, которая в дальнейшем поможет обеспечить безопасность счетов клиентов.

Новый закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России. В ней содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов.

Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны, — заверили в Банке России.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела о мошеннической группировке, участники которой под видом брокеров выманивали у россиян крупные суммы денег. По ее словам, по уголовному делу проходит четверо фигурантов, ущерб от их действий за 10 лет превысил два млрд рублей.