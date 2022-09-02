13 сентября начнут действовать новые тарифы ОСАГО Банк России: для большинства автовладельцев коридор базового тарифа ОСАГО расширят на 26%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 сентября начнут действовать новые тарифы ОСАГО, в которых для большинства категорий автовладельцев коридор базового тарифа будет расширен на 26% вверх и вниз, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центрального Банка России (ЦБ). Мера позволит страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов, — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что актуальные расчеты подтверждают необходимость корректировки базовых активов. ЦБ также рассчитывает, что предпринятая мера позволит сдержать рост цен на ОСАГО.

Ранее в Союзе автостраховщиков (РСА) отреагировали на желание ЦБ изменить тарифы ОСАГО. Расширение тарифного коридора в ОСАГО позволит продолжать начатый курс на либерализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей, заявил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, это уже не первое расширение тарифного коридора и практика показывает, что все три года проведения реформы по индивидуализации тарифов цены на ОСАГО в среднем не росли.