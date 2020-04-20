Банк оценил соблюдение ограничительных мер в российских городах

https://static.news.ru/photo/c77e72d6-5c14-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Райффайзенбанке составили рейтинг российских городов, оценив соблюдение их жителями ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Возглавила список Москва.

Специалисты банка проанализировали траты клиентов в период с 28 марта по 12 апреля в супермаркетах, аптеках, на автозаправках, в городском транспорте и тому подобное. Каждой из категорий в зависимости от частоты посещений присуждались ранги, затем их суммировали и на этой основе начисляли городам баллы.

Столица набрала 31 балл. Второе место с 22 баллами занял Санкт-Петербург.

Высокий уровень соблюдения самоизоляции показали также Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь, которые составили первую десятку рейтинга.

В банке отметили, что россияне заметно сократили офлайн-покупки мебели, одежды, а также траты на транспорт и рестораны. При этом возросли расходы на покупки товаров для дома, одежды и мебели, совершённые онлайн, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ решил снизить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%. Такие комиссии банки берут во время использования платёжных карт при покупке.