Балтфлот России провел учение по обороне калининградского побережья

Фото Министерство обороны РФ

Балтийский флота РФ провел учения по обороне побережья Калининградской области, сообщает МК со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что в рамках маневров была проведена проверка береговых ракетных комплексов «Бастион». В учениях учувствовало 100 военнослужащих и 10 единиц автомобильной и спецтехники.

Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты побережья и поражения надводных кораблей. Комплексы оснащены сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс» с дальностью полета 500 км. «Бастион» есть во всех флотах Военно-морского флота России, — передаёт МК.

16 мая в Эстонии начались военные учения «Ёж-2022», в которых приняли участие 15 тысяч военных республики и cтран НАТО. Манёвры прохoдили на фоне конфликта на Украине. Их целью является проверка «боеготовности cил обороны и их способности реагировать на международные угрозы».