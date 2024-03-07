Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку РФ: что известно

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны балерину Большого театра Илзе Лиепу из-за слов в поддержку России. Что об этом известно, как артистка отзывалась о спецоперации?

Почему Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясулёнис 7 марта сообщил о том, что глава государства лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики.

«Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — заявил он.

По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Илзе Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы. Гражданство ей было выдано в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра в паре с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

Что Илзе Лиепа говорила об СВО и любви к России

В первые дни после начала спецоперации Илзе Лиепа заявила, что всем сердцем и всей душой поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении СВО. Также в прошлом году артистка дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором вновь выразила поддержку действиям российской власти и назвала Украину «разменной монетой».

«У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент, хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, что мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей», — отметила артистка.

В ноябре 2023 года сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел Литвы обратились к «компетентным ведомствам» с просьбой оценить высказывания Лиепы, а в феврале 2024 года комиссия по делам гражданства Литвы приняла решение предложить президенту страны лишить балерину гражданства.

В ответ она заявила, что любит Россию и не намерена менять свою позицию, несмотря на риск лишения ее литовского гражданства.

«Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать. Я же не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю», — отметила Илзе Лиепа.

Что Илзе Лиепа говорила о странах Балтии

Илзе Лиепа в интервью Вячеславу Манучарову также прокомментировала обстановку в странах Балтии и заявила, что ей «очень стыдно и очень грустно» из-за сноса памятников эпохи СССР.

По мнению народной артистки РФ, народ в Прибалтике «становится заложником маленькой группы людей». При этом россиянам, по ее мнению, «бесконечно повезло иметь такого лидера, как Владимир Путин».

Балерина также напомнила, что ее отец — латыш по национальности. Лиепа выразила уверенность, что если бы он был жив, то тоже поддержал бы действия России, а не Литвы.

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