Balenciaga представил женскую сумку из латуни за 2,1 млн рублей

Фото: balenciaga.com

Французский бренд Balenciaga представил новую женскую сумку, изготовленную полностью из латуни. Согласно данным с официального сайта модного дома, аксессуар оценили в £16 950 (более 2,1 млн рублей).

Сумка HOURGLASS METAL XS имеет изогнутое основание, подкладку из овчины, съемный ремешок-цепочку и магнитную застежку. Весит такая сумка почти 1 кг. Сейчас сумка продается в золотистом цвете, однако бренд также предлагает сделать предзаказ на аналогичную серебристую сумку.

Ранее дизайнер Лара Суровая рассказала, что сейчас в моду вернулись несколько трендов из нулевых, в частности, тотал-деним, мини и белье напоказ.

По словам Суровой, в нулевые было абсолютно нормально показывать детали нижнего белья или оголять некоторые участки тела. Так, трендом были торчащие стринги при ношении брюк и юбок с низкой посадкой. В 2023 году эта тенденция снова возвращается. Кроме того, в моду вошли полупрозрачные платья. Дизайнер подчеркнула интерес к мини-юбкам и кроп-топам. В этом сезоне Суровая посоветовала также обратить внимание на укороченные жакеты и рубашки. Дизайнер Аника Керимова, в свою очередь, рассказала, что украшения из пластика и узкие солнцезащитные очки вышли из моды. По ее словам, в тренде снова классика.