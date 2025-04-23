Этот брутальный шницель с аппетитной хрустящей косточкой и сочным мясом внутри покорит даже гурманов! Готовится просто, а результат — как в лучших ресторанах.

Ингредиенты:

  • 2 свиные отбивные на кости (толщина — 2 см);
  • 100 г панировочных сухарей;
  • 2 яйца;
  • 50 г муки;
  • 1 ч. л. паприки;
  • соль, перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Кость оберните фольгой, чтобы не подгорела. Мясо слегка отбейте, сохраняя толщину.
  2. Смешайте сухари с паприкой. В отдельные тарелки насыпьте муку и взбейте яйца.
  3. Обваляйте отбивные в муке, затем в яйце и в сухарях (повторите дважды для хруста).
  4. Разогрейте масло (1,5 см слоя) в сковороде. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны.
  5. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте сразу! Этот балдежный шницель сведет вас с ума, а кость добавляет насыщенный вкус и эффектную подачу.

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