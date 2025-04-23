Этот брутальный шницель с аппетитной хрустящей косточкой и сочным мясом внутри покорит даже гурманов! Готовится просто, а результат — как в лучших ресторанах.
Ингредиенты:
- 2 свиные отбивные на кости (толщина — 2 см);
- 100 г панировочных сухарей;
- 2 яйца;
- 50 г муки;
- 1 ч. л. паприки;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Кость оберните фольгой, чтобы не подгорела. Мясо слегка отбейте, сохраняя толщину.
- Смешайте сухари с паприкой. В отдельные тарелки насыпьте муку и взбейте яйца.
- Обваляйте отбивные в муке, затем в яйце и в сухарях (повторите дважды для хруста).
- Разогрейте масло (1,5 см слоя) в сковороде. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны.
- Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте сразу! Этот балдежный шницель сведет вас с ума, а кость добавляет насыщенный вкус и эффектную подачу.
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