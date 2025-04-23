Балдежный шницель на кости: хрустящая корочка и сочное мясо внутри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот брутальный шницель с аппетитной хрустящей косточкой и сочным мясом внутри покорит даже гурманов! Готовится просто, а результат — как в лучших ресторанах.

Ингредиенты:

2 свиные отбивные на кости (толщина — 2 см);

100 г панировочных сухарей;

2 яйца;

50 г муки;

1 ч. л. паприки;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Кость оберните фольгой, чтобы не подгорела. Мясо слегка отбейте, сохраняя толщину. Смешайте сухари с паприкой. В отдельные тарелки насыпьте муку и взбейте яйца. Обваляйте отбивные в муке, затем в яйце и в сухарях (повторите дважды для хруста). Разогрейте масло (1,5 см слоя) в сковороде. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте сразу! Этот балдежный шницель сведет вас с ума, а кость добавляет насыщенный вкус и эффектную подачу.

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