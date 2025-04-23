Салат «Нежность» с курицей и черносливом — это настоящий взрыв вкусов. Благодаря удачно подобранным ингредиентам он получается настолько балдежным, что оторваться невозможно. А сметанная заправка придает легкость блюду.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 1 шт.;
  • огурцы — 2–3 шт.;
  • чернослив — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите куриную грудку и яйца.
  2. Все ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте в салатнике.
  3. Приготовьте заправку: смешайте сметану с майонезом, добавьте соль по вкусу.
  4. Заправьте салат. Можно подавать в одной салатнице или креманках.

Стоит один раз попробовать этот салат, и он обязательно пополнит ряды ваших любимых блюд.

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