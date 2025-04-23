Балдежный салат «Нежность»: с курицей, черносливом и сметанной заправкой

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Салат «Нежность» с курицей и черносливом — это настоящий взрыв вкусов. Благодаря удачно подобранным ингредиентам он получается настолько балдежным, что оторваться невозможно. А сметанная заправка придает легкость блюду.

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.;

огурцы — 2–3 шт.;

чернослив — 100 г;

яйца — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Отварите куриную грудку и яйца. Все ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте в салатнике. Приготовьте заправку: смешайте сметану с майонезом, добавьте соль по вкусу. Заправьте салат. Можно подавать в одной салатнице или креманках.

Стоит один раз попробовать этот салат, и он обязательно пополнит ряды ваших любимых блюд.

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