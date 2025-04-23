Салат «Нежность» с курицей и черносливом — это настоящий взрыв вкусов. Благодаря удачно подобранным ингредиентам он получается настолько балдежным, что оторваться невозможно. А сметанная заправка придает легкость блюду.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 1 шт.;
- огурцы — 2–3 шт.;
- чернослив — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Отварите куриную грудку и яйца.
- Все ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте в салатнике.
- Приготовьте заправку: смешайте сметану с майонезом, добавьте соль по вкусу.
- Заправьте салат. Можно подавать в одной салатнице или креманках.
Стоит один раз попробовать этот салат, и он обязательно пополнит ряды ваших любимых блюд.
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