Балдеющая на бревнах панда Катюша попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Отдыхающая на бревнах в Московском зоопарке панда Катюша попала на видео. Животное лежало кверху брюшком, зевало и покусывало свою лапку, передает корреспондент NEWS.ru.

В пятницу, 17 мая, директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила главе государства Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену, что панда Катюша родилась по любви. По словам Акуловой, детеныш в настоящее время находится в учреждении в надежных руках, как и ее родители.

Отмечается, что материнский инстинкт у мамы Катюши Диндин оказался очень сильным. Она долго не отпускала дочку, подчеркнула Акулова.

Китай в мае 2019 года передал панд Диндин и Жуи России. Их разместили в Московском зоопарке. В конце августа прошлого года родился первый в истории РФ детеныш большой панды. После голосования в проекте «Активный гражданин» животное решили назвать Катюшей.

Ранее гендиректор зоопарка делилась роликами, в которых Катюша осваивает бассейн. На одном из видео детеныш сначала подкрадывается к умывающейся под потоком воды Диндин, а потом убегает к искусственному пруду и погружается в него. Когда к малышке поспевает мама, она выходит из бассейна и играючи преследует родителя.