«Бал должны править ИИ»: Сладков поделился, какими видит современные ЧОПы Сладков: ЧОПы должны внедрять в работу нейросети и набирать профессионалов

Частные охранные предприятия должны учитывать вызовы современности при организации своей работы, поделился мнением военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас необходимо активно использовать искусственный интеллект, а также набирать профессиональных бойцов и контроллеров с оружием.

Время простоватых дядек в униформе уходит в прошлое. Сейчас должны править бал ИИ, профессиональные контролеры и бойцы дежурных групп с автоматами Калашникова. Вот это ЧОП, — написал он.

Сладков добавил, что о таких частных охранных предприятиях в Москве, которые смогли выстроить свою систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Как подчеркнул военкор, им удалось это сделать с сохранением интернета для своих комплексов и соседей.

Военкор призвал перестать выбирать охрану по принципу «чем дешевле, тем лучше». По его мнению, в России также необходимо разрешить ношение оружия.

Мы так и школы не защитим, и полиции не напасемся. И вообще ношение оружия надо разрешать. По закону, по правилам, но разрешать, — заключил он.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков ранее заявил, что частные охранные организации не следует дополнительно вооружать. По его мнению, самое главное — это наличие квалифицированных кадров в охранном бизнесе.