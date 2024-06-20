Баклажаны по-корейски на зиму: опытные хозяйки делают вкуснятину только так

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Ни одно застолье не обходится без закусок. Одну из таких можно приготовить на зиму. Особенно вкусно она получится из домашних овощей со своего огорода.

Рецепт баклажанов по-корейски. Баклажаны нарезаем соломкой, складываем в миску, засыпаем солью, перемешиваем и убираем на один час. Болгарский перец также нарезаем соломкой, а лук — полукольцами, морковь натираем на терке.

Спустя час баклажаны отжимаем, затем обжариваем на масле до румяной корочки. Далее измельчаем чеснок, нарезаем петрушку. В миске соединяем морковь, перец, лук, горячие баклажаны, чеснок и зелень, соль, сахар, приправы для корейской моркови и столовую ложку куркумы, вливаем уксус, хорошо перемешиваем и настаиваем несколько часов.

После этого перекладываем в банки, слегка притрамбовывая. Накрываем банки крышками и стерилизуем 30 минут с момента закипания. По истечении времени закатываем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.

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