Бакальчук после развода остался должен экс-жене больше 200 млн рублей Wildberries: Бакальчук после раздела имущества должен Татьяне Ким 217 млн рублей

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Татьяна Ким

Предприниматель Владислав Бакальчук по решению суда о разделе имущества должен вернуть главе Wildberries и Russ Татьяне Ким 217 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании. Отмечается, что бизнесвумен сохранила полный контроль над компаниями «Вайлдберриз» и «Вайлдберриз банк», а также средствами на персональных счетах.

В свою очередь Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент». Кроме того, суд разрешил ему сохранить средства на его персональных счетах.

Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей, — отметили в компании.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что решение суда по разделу имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким в пользу последней выглядит подозрительным. По его словам, согласно Семейному кодексу РФ совместное имущество экс-супругов может быть разделено двумя разными способами. Он подчеркнул, что есть исключения — например, именные подарки, напомнил Хаминский.