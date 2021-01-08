Байкер объяснил Собчак, почему мотоцикл «Урал» стоит почти 900 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/5e9c12fa-534e-11eb-b298-fa163e074e61_660.jpg Фото: uralmoto_russia/instagram.com

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак удивилась стоимости мотоцикла «Урал» с коляской, который стоит почти 900 тысяч рублей. Байкер Сергей Лежнёв рассказал, почему цена мотоцикла обоснована.

А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к? — написала светская львица на своей странице в Telegram, приложив к сообщению фотографию с сайта производителя транспортного средства.

Лежнёв отреагировал на высказывание телеведущей.

Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это всё тоже недёшево, — рассказал байкер изданию URA.RU.

Он пояснил, что в советское время люди использовали этот мотоцикл, чтобы возить картошку или навоз на огород. Но теперь всё изменилось, и мотоцикл существенно отличается от того, что был во времена СССР. Лежнёв подчеркнул, что «Урал» очень популярен за границей, а российский рынок не готов к такому транспортному средству.

Мотожурналист Андрей Родионов сравнил «Урал» и Harley-Davidson. Он подчеркнул, что стоимость американского мотоцикла никого не удивляет, но если высчитать себестоимость производства «Урала», то он ничем не будет отличатся от мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше. Родионов согласился, что в России никто «Урал» «в трезвом уме покупать не будет».

Поэтому мы смотрим на Брэда Питта, который рассекает на своём «Урале» по окрестным дорожкам, и ждём его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru, — отметил журналист.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году американская компания URAL Motorcycles, занимающаяся реализацией мотоциклов «Урал» в США и Канаде, представила обновления модельного ряда. Мотоцикл оснастили 749-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью 41 л. с. «Урал» «питается» 91-м бензином. Бака объёмом 18,9 л хватит примерно на 300 км без дозаправки. Рекомендуемая скорость — 110 км/ч.