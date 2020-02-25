https://static.news.ru/photo/c59ab120-57b2-11ea-897a-fa163e074e61_660.jpg Александр Залдостанов (Хирург) Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Арзамасский машиностроительный завод обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием досрочно прекратить защиту товарного знака «Волк», владельцем которого является глава байкерского клуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов (Хирург).

Как передаёт РИА Новости, иск завода уже принят к производству, 13 апреля по нему пройдут предварительные слушания. В настоящий момент правовая охрана оспариваемого бренда действительна до 2029 года.

Согласно информации Роспатента, товарный знак «Волк» зарегистрирован ассоциацией байкеров «Ночные Волки» в 2000 году. В 2007 году права на бренд перешли Залдостанову. Товарный знак распространялся на четыре класса товаров и услуг, в число которых входили транспортные средства, «перемещающиеся по земле, воде и воздуху».

Арзамасский машиностроительный завод выпускает технику для российских силовых структур, в частности, бронированные машины ВПК-233136 «Тигр» и БТР-82А.

Александр Залдостанов, среди прочего, известен своими близкими личными отношениями с президентом России. Байкер даже принял участие в президентских выборах 2012 года в качестве доверенного лица Владимира Путина. Летом 2019 года глава государства поучаствовал в байк-шоу «Ночных Волков» в Крыму, прибыв на мероприятие на мотоцикле «Урал». Как писал NEWS.ru, Хирург высоко оценил водительские навыки Путина. По словам Залдостанова, в президенте присутствуют «лихость и кураж».