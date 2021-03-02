Байден назвал решения Горбачёва источником вдохновения

https://static.news.ru/photo/b72e8fe8-7b4d-11eb-9b99-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Sepp Spiegel/Ropi/Global Look Press

Президент США Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачёва с 90-летием, подчеркнув, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным. Он пожелал юбиляру мира, благополучия и здоровья в предстоящем году.

От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения, — говорится в поздравительном письме Байдена.

Это поздравление опубликовал в Facebook переводчик первого президента СССР и глава Горбачёв-Фонда Павел Палажченко. Он также сообщил, что в ближайшие дни фонд проведёт крупную международную онлайн-конференцию с участием представителей РФ, США, Германии и Франции. Она будет посвящена юбилею Горбачёва.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачёва с 90-летием. Глава государства назвал его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории. Российский лидер добавил, что опыт первого президента СССР, энергия и творческий потенциал помогают участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.

Накануне юбилея Горбачёв рассказал, что перестройка стала главным делом его жизни. Также он сообщил о выпуске своей книги «Понять Горбачёва» на основе писем граждан нашей страны из-за рубежа.