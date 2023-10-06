БАДы по рецептам: станут ли дороже, можно ли будет купить без назначения Врач Евгений Лильин: разрешение выписывать БАДы выгодно их производителям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аппарат правительства предложил дать право российским врачам назначать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект поддержал кабмин. Сейчас врачи могут лишь порекомендовать пациенту принимать витамины или другие БАДы, а выписывать они могут только лекарства. Зачем нужно контролировать рынок БАДов, действительно ли они так опасны для здоровья при бесконтрольном применении, станут ли все добавки рецептурными — в материале NEWS.ru.

Как предлагается регулировать рынок БАДов

Изменения планируется внести в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Авторы документа полагают, что поправки позволят предотвратить бесконтрольное применение БАДов пациентами и сохранить здоровье граждан. Врачи, согласно замыслу, будут выписывать только качественные БАДы, которые отвечают требованиям законодательства РФ и зарегистрированы в соответствии с ним.

Предполагается, что регулировать обращение биологически активных добавок будут по аналогии с лекарствами — при помощи обязательной маркировки: до 1 октября все участники оборота этих товаров должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак».

Станут ли БАДы рецептурными

Главный вопрос, который возникает в связи с новым законопроектом, — станут ли БАДы рецептурными. Ответа на него, увы, у экспертов пока нет.

«Если вам врач не выписал эти препараты, получается, их вам не отпустят в аптеке?» — сам задается вопросом зампред Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников, с которым поговорил NEWS.ru.

Возможно, этот момент прояснится, когда законопроект будет опубликован, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по здравоохранению и медицинской индустрии Олег Рукодайный.

«Никто не мешает врачу рекомендовать пациентам витамины. Но если это рецепт, то в нем врач должен выписывать лекарственные средства. Однако инициаторы предлагают выписывать в рецептах и БАДы. Но я не понимаю, как это будет реализовано на практике. В рецепте должно быть написано международное непатентованное название действующего вещества, а не название препарата. Получается, все БАДы обяжут называть только по-латыни и врачи будут сидеть и изучать все эти названия?» — недоумевает Олег Рукодайный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что так жестко контролировать рынок биологически активных добавок и переводить их в разряд рецептурных препаратов нет никакого смысла. При бесконтрольном приеме они, по мнению Олега Рукодайного, не могут нанести настолько серьезный вред здоровью, как, например, безрецептурные лекарства, рынок которых в России жестко не регулируется.

«Мы все хотим, чтобы наши лекарства, продукты, БАДы были безопасны — это факт. С этим никто не спорит. Но во всей этой истории меня смущает одно: у нас больше половины лекарственных препаратов безрецептурные, и их неправильное применение может вызвать больший вред, чем применение некачественных БАДов. Во многих странах мира невозможно купить даже самый простой препарат без рецепта врача. А у нас постоянно лоббируют инициативу, что безрецептурные лекарства должны продаваться чуть ли не в кассовой зоне магазинов. В то же время витамины, которые в большинстве случаев являются БАДами, сейчас будут регулировать», — говорит Олег Рукодайный.

Кому может быть выгодно нововведение

Заслуженный врач России Евгений Лильин заявил NEWS.ru, что введение новых правил может быть выгодно производителям БАДов, ведь врачи обязаны будут выписывать пациентам добавки только определенных марок.

«Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Совершенно определенно не врачам. Но это может укрепить позиции фирм — производителей БАДов в том плане, что выписывание рецепта на добавку означает привлечение к ней внимания населения. Это очевидная реклама», — говорит Евгений Лильин.

Кроме того, он рассказал, что иногда фирма, выпускающая новое лекарство в свет, приглашает медиков на так называемые семинары, конференции и время от времени просит их выписывать соответствующие лекарства за небольшой процент с продаж.

«Это, к сожалению, правда. Какие-то врачи на это идут. Но сейчас я не думаю, что, даже несмотря на разрешение выписывать БАДы, настоящие врачи станут это делать», — предположил Евгений Лильин.

Законопроект может быть выгоден еще и зарубежным производителям лекарств, поделился мнением с NEWS.ru зампред Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. По его словам, некоторые иностранные фармкомпании регистрируют в России свои препараты, которые за рубежом считаются лекарственными средствами, как БАДы. Дело в том, что процедура регистрации добавки сильно проще, чем лекарства: БАДы как минимум не должны проходить на территории РФ клинические испытания, в отличие от лекарств.

«Так же поступают и с зарубежными препаратами, которые по каким-либо причинам не смогли пройти регистрацию в Минздраве РФ», — уточнил Андрочников.

Олег Рукодайный в свою очередь предположил, что у этой инициативы другая цель: возможно, она так или иначе направлена на выведение с рынка недобросовестных производителей БАДов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько БАДы эффективны

Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина рассказала NEWS.ru, что статус БАДов в России сегодня «размыт». Многие люди не верят в их пользу, а врачи предпочитают назначать лекарства. Однако, по ее словам, нутрициологи уверены, что суточную дозу всех необходимых витаминов и микроэлементов получить с пищей невозможно — человек неспособен столько съесть физически.

«Одно дело рекомендовать, другое — узаконить. Это придает БАДам статус, что все-таки это необходимые к пище добавки, которые человек не может получить другим путем, кроме как принимая их», — говорит Елена Неволина.

По ее словам, если эту инициативу поддержат, то с точки зрения здорового образа жизни для людей это будет достаточно важно. Кроме того, новые правила приведут к тому, что россияне станут больше доверять добавкам, уверена Неволина.

«Ведь если человек приходит в аптеку, ему рекомендуют какой-то БАД, а он еще и знает, что врачи это назначают, то уже уверенность в том, что это может помочь, повышается. На сегодняшний день у нас сами пациенты, когда им рекомендуют какой-то БАД в аптеке, считают, что ущемили их права: не лекарства дали, а добавку. Но дело в том, что у нас те же пребиотики зарегистрированы как БАДы», — объяснила Елена Неволина.

Однако, по мнению Евгения Лильина, врачи «как не выписывали БАДы, так и не будут».

«Если это настоящий врач, то он понимает, что это ерунда. В совокупности с другими лекарствами можно посоветовать принимать какие-то витамины. Но те „медики“, которые говорят, мол „наступает осень — пейте витамины“, не правы. Мы читаем исследования, которые говорят, что излишки витамина А, В, С и так далее приводят к весьма неприятным последствиям», — добавил Евгений Лильин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как новые правила отразятся на врачах

По мнению Евгения Лильина, новые правила увеличат нагрузку на врачей: во-первых, в поликлиниках увеличатся очереди, потому что на БАДы, предположительно, тоже нужен будет рецепт. Во-вторых, врачи должны будут заучивать латинские названия действующих веществ добавок, чтобы выписывать их. А в-третьих, на медиков ляжет ответственность за качество назначаемых ими препаратов, предполагает заслуженный врач России.

Михаил Андрочников считает, что если возможность выписывать БАДы будет принята как рекомендация, то врачи будут это игнорировать.

«А если их обяжут — это другое дело. В таком случае появится много проблем», — говорит он.

Поднимутся ли цены на БАДы

По мнению Михаила Андрочникова, после принятия законопроекта, цены на БАДы «совершенно точно вырастут».

«Логика какая: человек думает, если врач выписывает ему БАД, значит, он эффективный и хороший. А мы же все знаем, что на рынке много подделок, неэффективных добавок. Поэтому человек решит не рисковать и купит именно рекомендованный врачом БАД. Так почему же производителям этих добавок не поднять цены, если у потребителей, по сути, не будет альтернативы? Разве что пара ближайших конкурентов, которые последуют примеру и тоже задерут цены», — рассуждает Михаил Андрочников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Рукодайный тоже предполагает, что в случае принятия новых правил цены на БАДы поднимутся.

«Почему все производители лекарств бьются за то, чтобы их препараты продавались свободно, а не рецептурно? Потому что рецепт — это определенный барьер. Фармкомпании получают львиную долю прибыли за счет продажи безрецептурных лекарств. Поэтому, если БАДы станут рецептурными, объем прибыли производителей сократится. А это кто-то должен будет покрыть. И конечно, за все заплатит потребитель», — объяснил Олег Рукодайный.

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